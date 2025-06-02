FBI, Yalan Makinesi Kullanıyor

YENİ YÖNETİM VE FBI’DAKİ DEĞİŞİMLER

ABD’de Başkan Donald Trump, Ocak 2025’te ikinci kez görevine başlayacak ve bu süreçte Washington yönetiminde önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu dönemde, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) başına Kash Patel’in atanması, ABD’deki en tartışmalı gelişmelerden biri haline geldi. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, Patel, üst düzey FBI yetkililerini işten çıkartırken, kurum içerisindeki rahatsızlık da giderek büyüyor. The New York Times’ın haberinde yer alanlara göre, Patel, FBI yönetiminin kararları ve eylemleri hakkında basına bilgi sızdıranları tespit etmek amacıyla yalan makinesi testlerinden yararlanıyor.

FBI ajanlarının bazıları işten çıkarılırken, diğerlerinin rütbeleri düşürülüyor ya da izinli oldukları belirtiliyor. Tüm bu işlemler için ise herhangi bir açıklama yapılmıyor. Patel, bilgi sızdıranları bulmak adına çalışanları yalan makinesi testlerine girmeye zorluyor ve bu durum da kurum içinde yer alan gerilim ve huzursuzluğu artırıyor.

İNTİKAM PSİKOLOJİSİ VE ETKİLERİ

Misilleme korkusu nedeniyle kimliklerinin gizli tutulması koşuluyla, 10’dan fazla mevcut ve eski FBI çalışanı, Trump’a yakın kişilerin FBI’ı kendi görüşlerine göre şekillendirme çabalarının etkili olabileceğine işaret etti. Bu çalışanlar, personel değişikliklerini büyük ölçüde “intikam” olarak değerlendirdiklerini dile getiriyor. FBI, son zamanlarda Washington’daki saha ofisinin üst düzey kamu yolsuzluğu ekibini kapatmıştı. Bu ekip, özellikle Trump’ın 2020 başkanlık seçimleri sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalarına karşı açılan soruşturmalarla tanınıyordu. Eski ve mevcut FBI çalışanları, bu kararın Trump’ın adıyla anılan soruşturmaların “kapsam dışı” bırakıldığına işaret ettiğini belirtiyor.

GÖZDAĞI KÜLTÜRÜNÜN YAYILMASI

The New York Times’a göre, FBI’ın yalan makinesi testlerini artırması, kurumda bir “gözdağı kültürü” oluşturuyor. Patel’in, bu tekniği, çalışanları kendi kararları ve eylemleri hakkında konuşmaktan alıkoymak için kullandığı ifade ediliyor. Eski FBI çalışanlarından Jim Stern, yalan makinesinin, politikaya aykırı bir durumda kullanılabileceğini, ancak eğer bir ajan meşru bir şekilde basına bilgi verdiyse bunun sorun olabileceğini vurguladı.