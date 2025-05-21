Fed, Gümrük Vergileri Enflasyonu Arttıracak

FİYAT ARTISLARININ NEDENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, fiyat artışlarının ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin ardından meydana geldiğini ifade ediyor. Yetkililer, enflasyon şokunun kalıcı olup olmadığını belirlemek için faiz oranına dair bir karar vermeden önce zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor.

ŞİRKETLER STOK YAPIYOR

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, mevcut gümrük vergilerinin etkisinin henüz tümüyle verilere yansımadığını vurguluyor. Bostic, şirketlerin stok yapma sürecinde olduğunu ancak bu önlemlerin sonlarına yaklaştıklarını duyduklarını belirtiyor. Anketler, gümrük vergilerinin hanehalkı ve işletmelerin ekonomik güvenini azalttığını ve daha yüksek enflasyon beklentilerini artırdığını gösteriyor. Ancak Fed yetkilileri ve analistler, gümrük vergilerinin ekonomiye etkilerinin henüz hissedilmediğine dair bir görüş bildiriyor.

WALMART’TAN FİYAT ARTISI OLASILIĞI

Dünyanın en büyük perakendecisi olan Walmart, Çinli tedarikçilerden önemli ürünler satın alıyor ve geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile fiyatlarını yakında artırabileceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Walmart’a gümrük vergilerini üstlenmesi gerektiğini söyleyerek, bu durumu müşterilere yansıtmaması konusunda bir çağrıda bulundu.

POLİTİKA FAİZİ VE TAHMİNLER

Fed, Aralık ayından bu yana politika faizini yüzde 4,25 – yüzde 4,50 aralığında tutuyor. Ancak Fed yetkilileri, gümrük vergisi politikası ve diğer politikaların netleşmesini beklediklerinden dolayı ekonominin gidişatı hakkında tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade ediyor.