fed-politika-faizini-sabit-tuttu

FED’İN FAİZ POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Beklenen karar geldi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen, Fed faizi indirmedi. Politika faizi 4,25-4,50 aralığında sabit kaldı.

ENFLASYONDA GÖRÜLEN YAVAŞLAMA

ABD’de faizi belirleyen enflasyon verisinde yavaşlama gözlemleniyor. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Bu, Mayıs 2020’den beri ilk kez aylık bazda bir azalış olarak kaydedildi. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 2,4 artarken, bu oran geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Fed’in dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda değişim göstermedi.

EKONOMİDE DARALMA GÖRÜLDÜ

ABD’de GSYH, 2025’in ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı. Bu durum, ülke ekonomisinin 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydettiğini gösteriyor. Ekonominin yılın ilk çeyreğinde yaşadığı bu küçülmede, ithalatın artması ve kamu harcamalarının azalması başlıca etkenler arasında yer alıyor. Mal ticareti açığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ ARTIYOR

Son günlerde Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştiriler yükseliyor. Trump, Powell’ı faiz indirimlerinde “geç kalmakla” suçluyor ve ülkede enflasyonun düştüğünü belirterek faiz oranlarını düşürmek için “mükemmel bir zaman” olduğunu savunuyor.