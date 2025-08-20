Fenerbahçe, 10 Kişi Kalan Benfica’yı Geçemedi

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI SONA ERDİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalma hedefi doğrultusunda kritik bir eşleşmenin ilk ayağında Benfica ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadı’nda gerçekleşen mücadelede her iki takım da savunma güvenliğini ilk sıraya koydu ve pozisyonları değerlendirme konusunda zorlandı. 90 dakika sonunda karşılaşma 0-0’lık skorla tamamlandı.

BENFİCA’DA KIRMIZI KART

Maçın 71. dakikasında Benfica’dan Florentino Luis, ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu andan sonra Fenerbahçe, rakip kalede daha etkili olmaya çalıştı. Ancak 81. dakikada En-Nesyri’nin bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Eşleşmenin rövanşı, 27 Ağustos’ta Portekiz’de oyuna yapılacak. Bu karşılaşmayı kazanan ekip, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselecek.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Archie Brown, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis