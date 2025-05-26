Fenerbahçe, 10 kişiyle 4 gol yedi

FENERBAHÇE İLK YARIDA ETKİLİ OLDU

Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor, kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Maçın başlama düdüğü ile Fenerbahçe, etkili bir oyun sergilemeye başladı. 9. dakikada Tadic’in sol kanattan yaptığı ortada, En Nesyri altı pas içerisinde kafayı vurdu, ancak top yerden sekip üstten auta gitti. 16. dakikada sarı-lacivertliler bir tehlike daha oluşturdu. Ceza yayı civarında buluşan Talisca’nın şutunda, top savunmadan Kilama’ya çarpıp tehlikeyi uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 28. dakikada skoru kendisi lehine çevirmeyi başardı. Hatayspor’un savunmadan çıkma çabasında Abdulkadir Parmak’tan topu kapan Amrabat, kaleyi karşıdan gören noktadan sert bir şut çekti. Kaleci Bekaj’ın yumruklayarak uzaklaştırdığı top, En Nesyri’nin önünde kaldı ve o da yakın mesafeden fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 0-1. 39. dakikada Hatayspor’dan Okoronkwo, sol kanattan ceza sahasına girerken Mert Müldür’ün müdahalesiyle yere düştü ve hakem, Fenerbahçeli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. 40. dakikada serbest vuruş kullanan Görkem Sağlam’ın şutu kaleci Osman Ertuğrul Çetin tarafından kornere gönderildi.

HATAYSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

Hatayspor, aradığı golü 44. dakikada buldu. Ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta, topun başına geçen Massanga’nın sert şutu önce direğe çarpıp ardından kaleci Osman Ertuğrul’un sırtına çarpıp ağlara yöneldi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU YAŞANDI

İkinci yarıda ev sahibi ekip, sarı-lacivertlilere adeta bir soğuk duş etkisi yaşattı. 53. dakikada Bilal Boutobba, 63. dakikada Görkem Sağlam penaltıdan ve 66. dakikada Jonathan Okoronkwo, skor tabelasını değiştiren golleri kaydetti. İrfan Can Kahveci 90+4’te farkı 2’ye düşürse de karşılaşma, Hatayspor’un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.