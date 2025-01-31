Fenerbahçe 22. Transfer İçin Çözüm Arıyor

STOPER POZİSYONUNDAKİ TRANSFERLER

Fenerbahçe Futbol Takımı, stoper pozisyonundaki transfer çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kadrosuna son olarak Slovak futbolcu Milan Skriniar’ı ekleyen sarı-lacivertli ekip, başkan Ali Koç döneminde bu pozisyonda istediği istikrarı bir türlü sağlayamadı.

GEÇMİŞTEKİ TRANSFER HİKAYESİ

Stoper bölgesine transfer yapmada zorluk çeken Fenerbahçe, başkan Ali Koç’un yönetimindeki son 7 yıl içinde tam 22 stoper transferini gerçekleştirmiş durumda. Bu durum, kulübün bu kritik pozisyonda tutarlılığı sağlamada yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor.