Fenerbahçe, 25 Milyon Euro’ya Anlaştı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GELİŞMELERİ

Feyenoord’u 5-2 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazan Fenerbahçe’de hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de Kerem Aktürkoğlu takviyesini bekliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN GÖRÜŞMELER

Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Benfica ile transfer görüşmelerine başlamış durumda. Portekiz ekibi, milli futbolcu için Fenerbahçe’den 25 milyon euro talep ediyor. Yapılan görüşmeler sonucunda, Fenerbahçe’nin Benfica’ya 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus içeren bir bonservis teklifi sunduğu öğrenildi.