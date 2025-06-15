Fenerbahçe 60 Milyon Euro’ya Diaby Alıyor

FENERBAHÇE YILDIZ TRANSFERİ İSTİYOR

Transfer çalışmalarına büyük bir özenle devam eden Fenerbahçe, kanat bölgesine bir yıldız oyuncunun katılmasını istiyor. Bu kapsamda, Sarı-Lacivertlilerin gündemine Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımında forma giyen Moussa Diaby girdi.

DIABY’İN PERFORMANSI VE TRANSFERİ

Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen’deki etkileyici performansının ardından 2023 yazında 55 milyon Euro’ya İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa’nın yolunu tutan Diaby, 2023-2024 sezonunu 54 maçta 10 gol ve 9 asistle kapatmasının ardından Suudi Arabistan’a transfer olmuştu. Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımına 60 milyon Euro bonservis bedeliyle katılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, burada 28 karşılaşmada 5 gol atıp, 13 de asist yaptı.

AVRUPA’YA DÖNME HEDEFİ

Tekrar Avrupa’ya dönme hedefi bulunan Diaby için Fenerbahçe’nin Al Ittihad’ın kapısını çalmaya hazırlandığı bilgisi alındı. Fenerbahçe’nin, hem iki kanatta hem de forvet pozisyonunda görev yapabilen Diaby için bir kiralama teklifi sunacağı konuşuluyor.