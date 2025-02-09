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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor Karşısında İlk Yarıda Galip

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FENERBAHÇE ALANYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Alanyaspor ile deplasmanda bir araya geldi. İlk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, 22. dakikada Szymanski ve 42. dakikada Talisca’nın attığı gollerle bu maçı kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 54’e yükseltti. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

4000. GOLÜ SZYMANSSI ATTI

Fenerbahçe’nin lig tarihindeki 4000. golü, Sebastian Szymanski tarafından kaydedildi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk edecekken Alanyaspor ise Hatayspor’a konuk olacak.

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