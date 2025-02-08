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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, 9 Şubat Pazar günü Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sonlandırdı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan bu antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

PAS ÇALIŞMALARI VE TAKTİKSEL ÇALIŞMALAR

Futbolcular, antrenmanın devamında iki gruba ayrıldı ve 5’e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenman ile Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içerisinde Alanya’ya hareket edecek.

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