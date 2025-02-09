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Spor

Fenerbahçe Alanyaspor’u Deplasmanda Yendi: İki Sakatlık Daha!

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FENERBAHÇE, ALANYASPOR’U DEPLASMANDA YENİYOR

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, dış sahada Alanyaspor ile karşılaştı. Gaın Park Stadı’nda gerçekleşen bu karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0’lık skorla galip tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 22. dakikada Szymanski ve 42. dakikada Talisca attı.

PUAN DURUMU GÜNCELLENİYOR

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 54’e yükseltti ve Alanyaspor ise 28 puanda kaldı. Süper Lig’de önümüzdeki hafta Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanından puan toplamaya çalışacak.

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