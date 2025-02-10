Fenerbahçe, Alanyaspor’u Mağlup Ederek Zirve Takibine Devam Etti

FENERBAHÇE, ALANYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve deplasmanda 2-0’lık galibiyet elde etti. Bu sonuçla puanını 54’e çıkaran Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışındaki konumunu korumaya devam ediyor.

MÜCADELE HAKEMLERİ VE MAÇIN DETAYLARI

Alanyaspor ve Fenerbahçe mücadelesi Gain Park Stadyumu’nda oynandı. Maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın’ın yardımcıları ise Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar oldu. İki takım arasındaki bu zorlu mücadelede Fenerbahçe, 22’nci dakikada Sebastian Szymanski ve 42’nci dakikada Anderson Talisca’nın golleri ile rakibini mağlup etti.

Fenerbahçe, 2-0’lık skorla 3 puanı hanesine yazdırarak 54 puana ulaştı. Bu galibiyet, Sarı-lacivertlilerin zirve takibini sürdürmesi açısından büyük öneme sahip oldu.