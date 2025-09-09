Fenerbahçe, Alexander Djiku’yu Spartak Moskova’ya verdi

FENERBAHÇE’DE AYRILIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Son olarak Ognjen Mimovic’i Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos’a kiralayan sarı-lacivertli ekip, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile de yollarını ayırdı. Djiku, Spartak Moskova’ya transfer oldu. Rus ekip, bu yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de kadrosuna katmıştı.

TRANSFERE DAİR AÇIKLAMA

Fenerbahçe tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz.” ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yılında Fenerbahçe’ye katılan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı toplamda 75 kez giydi. 6.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Djiku, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistle katkı sağladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde takımın önemli oyuncularından biri haline gelen Djiku, sezonun başında gösterdiği performansla dikkat çekti ancak sakatlığı nedeniyle 5 lig maçını kaçırdı.

UEFA KUPASI PERFORMANSI VE MOURINHO DÖNEMİ

Djiku, Ocak 2024’te Afrika Kupası sebebiyle sadece takıma geri döndü. Süper Lig’de 25 maçta forma giyen Djiku, 3 gol atma başarısını gösterdi. Ayrıca, ligin 37. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gördü. UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de, Djiku toplam 7 maçta görev yaptı. Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile birlikte çalışan defans oyuncusu, 19’unun ilk 11 olduğu toplamda 25 karşılaşmada sahaya çıktı. Avrupa kupalarında ise 9’unu ilk 11 olarak, 12 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Transfer sürecinde en çok dikkat çeken detaylar arasında değişken defans hattındaki yer alışı öne çıkıyor. Djiku, toplamda 6 maçta kadroda yer almadı. 2025-2026 sezonunda, sadece Kocaelispor ile oynanan lig maçının son dakikalarında oyuna dahil oldu.