Fenerbahçe, Arsenal’den Zinchenko’yu istiyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HEDEFİ ZINCENKO

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer gündemine Arsenal’ın Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko’yu aldı. Sarı-lacivertliler, Oleksandr Zinchenko’ya talip olmuş durumda.

ELOKTURLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki oyuncu ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu. Bu görüşmenin detayları, ilerleyen günlerde netleşecek.

MOURENO’NUN PLANLARI

Jose Mourinho, 28 yaşındaki futbolcuyu 6 numarada değerlendirmeyi düşünüyor. Bu plan, Fenerbahçe için önemli bir strateji geliştirebilir.