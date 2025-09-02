Fenerbahçe, Asensio’yu 3+1 Yıllık Anlaşmayla Duyurdu

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Süper Lig’in 4. haftasında transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile anlaştığını duyurdu. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Asensio, Fenerbahçe’de 21 numaralı formayı giyecek.

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİNDEN MEMNUN

Marco Asensio, Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ KULÜPLERİ VE DENİZİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, futbol kariyeri boyunca Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain gibi önemli takımlarda forma giymişti.