Fenerbahçe, Asensio’yu İstanbul’a Getirdi

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ ASENSIO İSTANBUL’DA

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio’yu İstanbul’a getirdi. Paris Saint-Germain forması giymiş olan Asensio’nun transfer sürecinde, PSG ile bonuslar dahil 7.5 ila 8.5 milyon Euro arasında bir bedelle anlaşma sağlanmış durumda.

ASENSIO’NUN GELİŞİ VE KARŞILAMA

Asensio, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan yıldız oyuncu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldım.

FENERBAHÇE KADROSUNDA YENİ BİR GÜÇ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve PSG gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol ve 1 asistle dikkat çekmişti. Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına önemli bir takviye olarak görülen Asensio’nun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.