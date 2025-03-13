Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne Veda Etti

SON 16 TURUNDA HEYECANLI MAÇ
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş müsabakaları sürüyor. Barry Ferguson’un teknik direktörlüğündeki İskoç ekibi Rangers, Jose Mourinho yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Ibrox Stadyumu’nda karşılaştı. Norveçli hakem Espen Eskas’ın yönettiği maçta, heyecan dolu anlar yaşandı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
İlk yarıda gol perdesi 45. dakikada açıldı. Szymanski, Fenerbahçe’yi Rangers karşısında öne geçirdi. İlk yarı, 1-0’lık skorla sona erdi. Polonyalı futbolcu, 73. dakikada yeniden sahneye çıkarak fileleri havalandırdı ve böylece Fenerbahçe, skoru 2-0 yaptı.