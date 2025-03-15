Fenerbahçe Avrupa Ligine Veda Etti

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ’NE VEDA ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turundaki rövanş karşılaşmasında deplasmanda Rangers ile oynadı. Normal süresi 2-0 biten maçta, penaltı atışları sonucunda mağlup oldu. Sarı-Lacivertli temsilcimiz, bu yenilginin ardından Avrupa Ligi’ne veda etti. Ancak topladığı puanlarla tüm futbolseverleri gururlandırmayı başardı.

AVRUPA’DA TEMSİLCİMİZ KALMADI

Türk futbolunda bir Avrupa macerası daha sona erdi. Sezona 5 kulüple başlayan Türkiye, Trabzonspor’un ön elemede elenmesiyle zor bir başlangıç yaptı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geçemedi; Beşiktaş ise Avrupa Ligi gruplarında yer aldı. Başakşehir, Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil etti. Grup aşaması sona erdiğinde Fenerbahçe ve Galatasaray üst tura yükselmeyi başardı. Galatasaray, Play-Off aşamasında Alkmaar’a yenildi. Fenerbahçe, Anderlecht’i eleyerek son 16 turuna yükseldi fakat Rangers’a elenerek Avrupa’da temsilcimiz kalmadı.

EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE’DEN

Jose Mourinho ve ekibi çeyrek finale yükselemese de, bu sezon ve geçtiğimiz 5 sezonda toplam 3.350 puanla ülke puanına en fazla katkı yapan takım Fenerbahçe oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor ise 600 puan toplayabildi. Fenerbahçe, son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında 13.950 puanla lider konumda. Türkiye, Çekya ile girdiği 9. sıra mücadelesinde sadece 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonu için 10. sırada yer aldı.

Fenerbahçe: 3.350

Galatasaray: 2.750

Başakşehir: 2.100

Beşiktaş: 1.500

Trabzonspor: 600

SÜPER LİG ŞAMPİYONU DİREKT ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Bu yıl Avrupa’da toplanan puanlar neticesinde;

– Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, direkt Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.

– Ligi ikinci bitiren takım, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

– UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım katılacak.

– Konferans Ligi elemelerinde ise 1 takım yer alacak.

UEFA ülke puanı sıralamasının son durumu ise:

8 – 56.850 puan | Belçika

9 – 44.100 puan | Çekya

10 – 43.900 puan | Türkiye