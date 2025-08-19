Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden Çıkıyor

BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKMA SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecini resmi olarak başlattı. Kulüp, finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğine adım atmaya hazırlanıyor. Emlak Konut GYO A.Ş ile “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” modeli çerçevesinde yeni bir proje imzalandı. Protokol, Fenerbahçe’ye ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkulleri bu projeye dahil ediyor.

FENERBAHÇE’NİN GELİŞİMİ ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü, “Büyük Fenerbahçe Camiası, bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliği’nden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor. Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.”

GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ ADIMLAR

Bu kararın yalnızca bir finansal tercihten ibaret olmadığı, aynı zamanda Fenerbahçe’nin bağımsızlık manifestosu olduğu vurgulandı. “Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi, bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!” diyerek Fenerbahçe’nin yeni dönemdeki hedeflerine dikkat çekildi.