Fenerbahçe, Barcelona ve Napoli Maçlarının Analizi

Günün Şampiyon Oranlı Maç Tahminleri

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçları hakkında Misli yazarları, sizler için detaylı yorumlar yaptı. “Şampiyon Oran” farkıyla bu heyecan dolu maçları daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

Alanyaspor – Fenerbahçe Maç Öngörüsü

Günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Alanyaspor – Fenerbahçe maçı, “Canlı Sohbet” seçeneği ile dikkat çekiyor. Misli yazarı Can Tongo, her iki takımın da gol bulacağını tahmin ediyor. Fenerbahçe, zorlu bir deplasmana çıkarken, bu maçın kritik olmasını sağlayan konu eksik oyuncular. Sarı-lacivertlilerde son haftalarda formda olan En-Nesyri sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor. Ayrıca, Yusuf, Oosterwolde, Becao, yeni transfer Diego Carlos, Djiku ve kaleci Livakovic de sakatlıkları nedeniyle maça çıkamayacak. Ev sahibi Alanyaspor ise Eyüpspor yenilgisinin ardından, iç sahada Başakşehir ve zorlu deplasmanda Göztepe gibi güçlü rakipleri yenerek iki galibiyet aldı. Bu karşılaşmada her iki ekipten de gol bekliyorum.

Napoli – Udinese Galibiyet Beklentisi

Napoli – Udinese maçı, Misli’de “Şampiyon Oran” bülteninde, “Canlı Sohbet” seçeneği ile bulunuyor. Misli yazarı Ozan Gür, Napoli’nin galibiyetine güveniyor. Napoli, Roma karşısında son dakika golü ile beraberliğe razı oldu ve artık sahada telafi arayacak. Lider Napoli, Okafor ile Conte’nin oyun gücünü güçlendirerek güven kazanacak. Udinese ise Venezia’yı yenecek moral bulsa da, son 3 maçtaki savunma sorunları dikkat çekiyor. Napoli’nin seyirci desteğiyle rakibinin direncini kırarak galip geleceğini düşünüyorum. Alternatif önerim ise 2,5 gol üstü bahsi olacak.

Sevilla – Barcelona Deplasman Galibiyeti

Sevilla – Barcelona maçı, Misli’de “Şampiyon Oran” bülteninde “Canlı İzle ve Canlı Sohbet” seçenekleri ile yer alıyor. Misli yazarı Alper Öcal, Barcelona’nın bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyor. Sevilla son dönemde dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayarak toparlanmaya çalışıyor, ancak hala Avrupa kupaları hedefine uzak. Carmona’nın cezası nedeniyle kadroda yer almayacak olması da sıkıntı yaratabilir. Barcelona, son Copa del Rey maçında Valencia’yı 5-0 gibi net bir skorla geçerek moral buldu. Hansi Flick yönetimindeki ekip, ligde son iki maçını kazanarak 3. sırada yer alıyor ve lider Real Madrid ile aradaki puan farkını eritme şansını değerlendirmek istiyor. Gavi’nin takıma geri dönmesi de artı bir avantaj. Barcelona, Sevilla karşısında son altı maçında galip geldi. Sevilla evinde direnecek olsa da, Barcelona’nın kazanacağına inanıyorum.

