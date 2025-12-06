Fenerbahçe Başakşehir İle Kritik Maçta Karşılaşıyor

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI YARIN OYNANACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirilmesi planlanan müsabaka, saat 20.00’de başlayacak. Maçta Adnan Deniz Kayatepe görev alırken, yardımcı hakemlik görevini ise Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken üstlenecek.

FENERBAHÇE 2. SIRADA YER ALIYOR

Ligde oynadığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, namağlup bir takım olarak 32 puanla 2. sırada konumlanıyor. Son maçında lider Galatasaray ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve takibine devam ediyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR İLE 35. RANDEVU

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında karşılaşacak olan RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe, ligde toplamda 35. kez birbirleriyle mücadele edecek. Önceki 34 maçta Fenerbahçe, 20 galibiyet alırken, RAMS Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe, toplamda 54 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip 35 golle cevap veriyor.