Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tarih Verdi

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktör arayışları hakkında bilgi verdi. İtalyan teknik adam Spalletti ile teklif yapıldığını belirten Koç, ancak Spalletti’nin bu sezon takım çalıştırmak istemediğini aktardı. Koç, “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar, olmasın diyen de var.” şeklinde ifadelerde bulundu.

KADRO GÜCÜ VE EUROPA HEDEFİ

Ali Koç, bu sezonun Fenerbahçe tarihindeki en güçlü kadrolarından birine sahip olduğunu vurguladı. “Bu sene kadromuz belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz. Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak.” diyerek yabancı oyuncuların yönetiminin, yıldızların yönetiminin ve Avrupa tecrübesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Alman futbol ekolü isteyenlerin de olduğunu ifade eden Koç, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var.” şeklinde konuştu.