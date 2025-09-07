Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tarih Verdi

FENERBAHÇE BAŞKANINDAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktör konusunda bilgi verdi. İtalyan teknik adam Spalletti’ye teklif yaptıklarını, ancak Spalletti’nin bu sezon takım çalıştırmayı istemediğini aktaran Koç, “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var” şeklinde ifadelerde bulundu.

TARİHTEKİ EN GÜÇLÜ KADRO

Koç, bu sezon takımın belki de tarihindeki en güçlü kadroya sahip olduğunu belirtti. Avrupa’da yüksek bir beklentinin olduğunu vurgulayan Koç, “Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Alman futbol ekolünü tercih edenlerin de bulunduğunu ifade eden Ali Koç, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var” diyerek sözlerini tamamladı.