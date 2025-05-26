Fenerbahçe Beko, 2024-2025 THY EuroLeague’De Başarı Elde Etti

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 THY EuroLeague Final Four’da Abu Dabi’de Monaco’yu 81-70 mağlup ederek Avrupa’nın zirvesine ikinci kez çıkmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin bu tarihi zaferi, Türkiye’yi büyük bir sevinçle doldururken, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun gece yarısı attığı tek cümlelik sosyal medya paylaşımı da geceye damgasını vurdu. Portekizli teknik adamın, “Bu süper takım ve süper hocaya tebrikler” ifadesi, X’te taraftarları coşturdu. İşte bu zaferin ayrıntıları ve Mourinho’nun paylaşımının yankıları!

Fenerbahçe Beko’dan Abu Dabi’de Destan

Fenerbahçe Beko, 26 Mayıs 2025 tarihinde Etihad Arena’da gerçekleştirilen EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70’lik bir skorla mağlup etti. Maçta, Nigel Hayes-Davis MVP seçilirken, Marko Guduric ve Tarık Biberovic’in etkileyici performansları Sarunas Jasikevicius’un taktik dehasıyla birleşti. Sarı-lacivertliler, 2017’den sonra bu yıl ikinci EuroLeague kupasını kazanarak, yarı finalde Panathinaikos’u ve finalde Monaco’yu geçip taraftarlarına unutulmaz bir sevinç yaşattı.

Mourinho’nun Gece Yarısı Paylaşımı

Fenerbahçe’nin bu büyük zaferi sonrası spor, siyaset ve sanat camiasından birçok tebrik mesajı geldi. Ancak en dikkat çekici paylaşım Jose Mourinho’dan geldi. Fenerbahçe’nin resmi hesabının paylaşımını alıntılayan Portekizli teknik adam, X’te “Bu süper takım ve süper hocaya tebrikler” yazarak Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile oyuncuları kutladı. Mourinho’nun bu paylaşımı, X’te büyük bir ilgi gördü. Taraftarlar, “Jose, Fenerbahçe’nin her branşında efsane!” ve “Futbolda da kupa istiyoruz, Mou!” gibi yorumlarla coşkularını dile getirdi.