Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de finale çıktı!

Fenerbahçe, EuroLeague Dörtlü Finali yarı finalinde son şampiyon Panathinaikos ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da karşılaştı. Zorlu geçen bu maçı sarı-lacivertli ekip 82-76’lık skorla kazanarak finale adını yazdırdı. Geçen sezon yarı finalde Yunan ekibine kaybeden Fenerbahçe, bu sonuçla rövanşı almış oldu.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI

Fenerbahçe Beko, karşılaşmaya boyalı alanda etkili bir şekilde başladı ve ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Savunmada oldukça başarılı olan sarı-lacivertliler çeyreğin sonunda arayı çift hanelere taşıdı: 22-12. İlk çeyrek, Fenerbahçe Beko’nun 22-13’lük üstünlüğüyle kapandı. İkinci çeyrekte Hayes-Davis ve Tarık Biberovic’in üç sayılık atışları ile 13. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 31-18. Ancak hücumda temposu düşen Fenerbahçe, Panathinaikos’un içeriden attığı sayılarla farkı 18. dakikada tek hanelere indirdi (35-27). Devrenin son sayısını Nunn atarken, Fenerbahçe soyunma odasına 38-33 önde gitti.

2. YARI DA ÜSTÜNLÜK DEVAM ETTİ

Üçüncü çeyreğin başında her iki takım da sayı üretmede zorlandı. Nunn’ın basketlerine Melli ile cevap veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-37 önde tamamladı. McCollum ile hücumda etkili olmaya devam eden sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı (53-45). Fenerbahçe, son periyoda 55-48 önde girdi.

CEDİ OSMAN’IN ÇABALARI YETMEDİ

Final periyoduna Melli’nin üç sayılık atışıyla başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada farkı çifte hanelere çıkardı (59-48). Yunan ekibi, Cedi Osman’ın etkili oyunu ile 34. dakikada farkı 5 sayıya indirdi (61-56). Fenerbahçe, Hall ile fark açmaya çalışırken, Panathinaikos Cedi Osman’ın skorer oyunu ile bitime 3 dakika kala farkı tekrar 5’e düşürdü: 67-62. Son kısımlarda Hall’ın başarılı oyunuyla kontrolü ele alan Fenerbahçe, 82-76’lık sonuçla finale yükseldi.

RAKİP OLIMPIAKOS YA DA MONACO

Sarı-lacivertli takım, tarihindeki dördüncü finaline çıkarak, finalde Olimpiakos ya da Monaco’nun galibiyle karşılaşacak. Panathinaikos ise üçüncülük-dördüncülük maçında mücadele edecek.

BAKAN BAK’TAN FENERBAHÇE’YE ABU DABİ’DE DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dörtlü Final yarı final karşılaşmasını takip etti. Etihad Arena’da Fenerbahçe’ye destek olup, sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte mücadeleyi izledi. Dörtlü Final’in coşkusu dolu tribünlerde hissedilirken, sadece Fenerbahçe ve Panathinaikos’un değil, Olympiakos ve Monaco taraftarları da yerlerini aldı.

ALİ KOÇ VE VOLKAN DEMİREL DE TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kritik mücadelede takımına destek vermek için oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte karşılaşmayı takip etti. Ayrıca Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve teknik direktörü Volkan Demirel de Etihad Arena’daki yerini alarak takıma destek çıktı.

PANATHINAIKOS’TA LESSORT SAHALARA DÖNDÜ

Panathinaikos tarafında önemli bir dönüş yaşandı. Aralık 2024’teki sakatlık nedeniyle yaklaşık beş aydır forma giyemeyen Fransız pivot Mathias Lessort, Fenerbahçe karşısında tekrar parkelere döndü. Yunan temsilcisi için bu kritik maçta rotasyona güç katan Lessort, Fenerbahçe’de ise sezon başında sakatlanan Wilbekin dışında eksik oyuncu yoktu. Fenerbahçeli taraftarlar, yarı final mücadelesine büyük ilgi göstererek Dörtlü Final atmosferinin coşkusunu bir kez daha yaşattı.