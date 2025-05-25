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Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Tarih Yazdı!

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FENERBAHÇE BEKO AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70 ile yenerek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius, bu başarıyla EuroLeague tarihine adını yazdırdı. Jasikevicius, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk yaşamış olan ilk kişi oldu.

SARUNAS JASIKEVICIUS’UN KULÜBÜNE KATKI

Kariyerinde Maccabi ile iki, Barcelona ile bir, Panathinaikos ile de bir kez EuroLeague zaferi yaşayan Jasikevicius, oyunculuğunun ardından 2021 yılında Barcelona’yla çıktığı finalde Anadolu Efes’e kaybetmişti. Bu yeni şampiyonluk, onun antrenörlük kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

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