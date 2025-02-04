Fenerbahçe Beko, Panathinaikos Deplasmanında Mücadele Edecek

FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında, Ergin Ataman’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele, OAKA Arena’da gerçekleştirilecek ve TSİ 22.15’te başlayacak. Maç, “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’den canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

İki takım arasında oynanan son 3 karşılaşmayı Panathinaikos kazandı. Öte yandan, Fenerbahçe son 12 resmi maçının tamamını kazanmayı başardı ve Euroleague’de 6 maçtır galibiyet elde ediyor. Aynı zamanda Panathinaikos, Euroleague’de oynadığı son 6 iç saha maçını kazanmış durumda. Fenerbahçe ise son 5 Euroleague maçının dördünde 90 ve üzeri sayı kaydetti.

MİSLİ’DE TAHMİNLER NE YÖNDE?

Bu maça katılan Misli üyelerinin %14’ü, tercihini ev sahibi Panathinaikos’tan yana kullanıyor. Misli yazarı Tutmaz Tahminler, “Fenerbahçe Beko çok formda, 6 maçtır kazanıyorlar. Pana iç saha performansı konusunda ligin en iyilerinden ve çok önemli oyunculara sahip. Buna rağmen Fenerbahçe’yi ciddiye almaları gerekiyor. Son 6 maçını kazanıp önemli bir ivmeyle buraya gelecek olan Fenerbahçe Beko maçı kazanamasa bile en azından 80 sayıya ulaşacaktır. Takımımızdan önemli bir deplasman performansı bekliyorum bugün” ifadelerini kullanıyor.

ŞAMPİYON ORANLARLA OYUN DAHA HIZLANIYOR

Misli, kullanıcılarına sunduğu Şampiyon Oranlarla bu maçta yüksek oran fırsatları sunuyor. Zorlu karşılaşmada Panathinaikos’un galibiyet oranı 1.28’den 1.31’e çıkarıldı. Fenerbahçe Beko’nun galibiyetine ise 2.39’dan 2.64’e yükseldi. *** Oranlar değişiklik gösterebilir.

LİGDE DURUM NASIL?

Fenerbahçe Beko, 23 maçta 16 galibiyet ve 7 yenilgi ile ligde 2. sırada bulunuyor. Bu sezon ilk yarıda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Panathinaikos karşısında 81-76 mağlup olmuştu. Ekibin, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Zalgiris ve Virtus Segafredo Bologna’yı sahasında, Kızılyıldız ve Olympiakos’u ise deplasmanda yenmeyi başardığı görüldü.

PANATHINAIKOS’UN PERFORMANSI

Panathinaikos, 24 maçta 14 galibiyet ve 10 yenilgi ile 5. sıradaki yerini koruyor. Barcelona ve Baskonia deplasmanlarında art arda mağlup olduktan sonra Zalgiris ve Emporio Armani Milan maçlarını kazanmayı başardılar.

ATAMAN’IN EKİBİ GÜÇLÜ BİR SERİ YAKALADI

Ergin Ataman’ın takımı, Fenerbahçe Beko ile oynadığı son 3 maçın tamamında galip geldi. Bu süreçte Dörtlü Final’de de zafer elde etti. İki takım, şimdiye kadar 38 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan Panathinaikos 21, Fenerbahçe Beko ise 17 galibiyet aldı.