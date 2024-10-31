Fenerbahçe Beko – Partizan Maçı Tarihi Fenerbahçe Beko – Partizan Maçı Yayın Saati

FENERBAHÇE BEKO VE PARTİZAN MAÇI DETAYLARI

Fenerbahçe BEKO ile Partizan basketbol takımları, önemli bir karşılaşmada bir araya geliyor. Bu mücadeleyi izlemek isteyenler, maçın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağıyla ilgili bilgi arayışına girmiş durumda. Fenerbahçe BEKO – Partizan basketbol maçı, doğru bilgileri elde etmek isteyen sporseverler için merak uyandırıyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi kapsamında Partizan’ı konuk edeceği bu önemli mücadele, 1 Kasım Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Bu karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek. Fenerbahçe Beko’nun Avrupa Ligi’ndeki galibiyet serisini devam ettirmek amacıyla sahaya çıkacağı bu önemli maç, basketbol severler için dikkat çeken bir etkinlik olacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Maç, basketbol tutkunları için S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe BEKO ile Partizan arasındaki bu kritik karşılaşma, 1 Kasım 2024 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Fenerbahçe, bu mücadelede Avrupa Ligi’ndeki performansını sürdürmek için Partizan’ı ağırlayacak ve mücadeleyi izlemek isteyenler için önemli bir fırsat sunacak.