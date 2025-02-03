Fenerbahçe Beko ve Efes’in EuroLeague Maçları

EUROLEAGUE TEMSİLCİLERİ MAÇLARA ÇIKIYOR

EuroLeague’deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, çift maç haftasında ilk müsabakalarına 4 Şubat Salı günü çıkıyor. EuroLeague’de 2’nci sıradaki Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Salı günü Yunanistan deplasmanında Ergin Ataman’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. OAKA Arena’da gerçekleştirilecek bu mücadele TSİ 22.15’te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO’NUN İKİNCİ MAÇI

Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu haftanın diğer maçında 6 Şubat Perşembe günü İspanyol ekip Real Madrid’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.30’da konuk edecek. EuroLeague’deki bu önemli karşılaşmalar, temsilcilerimizin şampiyonluktaki hedeflerine ulaşmaları açısından kritik bir öneme sahip.