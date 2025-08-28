Fenerbahçe, Benfica’ya 1-0 yenildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu büyük bir heyecanla gerçekleşti. Portekiz’in Benfica takımı, Bruno Lage’ın yönetiminde, Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Maç, Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetiminde Estadio da Luz stadyumunda yapıldı.

FENERBAHÇE’YE ZOR ANLAR

Fenerbahçe, ilk maçta aldığı golsüz eşitlik sonrası rövanşta Benfica’ya 1-0’lık sonuçla mağlup oldu. Bu sonucun ardından Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım gösterirken, Fenerbahçe Avrupa Ligi yolunda devam edecek.

Karşılaşmada Benfica’nın galibiyet golünü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. İlk yarıda Benfica’nın 11 ve 23. dakikalarda bulduğu goller VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

KIRMIZI KART ŞOKU

Maçın ikinci yarısında 82. dakikada Anderson Talisca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KURA ÇEKİMLERİ HAKKINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 19.00’da başlayacak. Fenerbahçe’nin katılacağı UEFA Avrupa Ligi’nde ise kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te gerçekleştirilecek.