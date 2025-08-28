Fenerbahçe, Benfica’ya 1-0 yenildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECANLI GECELER
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta oldu. Portekiz temsilcisi Benfica, teknik direktörlüğünü Bruno Lage’ın üstlendiği ekibiyle, Fenerbahçe’nin temsilciliğinde Jose Mourinho’nun yönetiminde sahaya çıktı. Müsabakanın hakemi Sloven Slavko Vincic, karşılaşmayı Estadio da Luz’da yönetti.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NE DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, ilk maçı golsüz tamamladıktan sonra rövanşta Benfica’ya 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybetti. Bu sonuçla Benfica, Devler Ligi’nde yoluna devam ederken, Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.
KEREM’DEN GOL VE KIRMIZI KART
Müsabakada Benfica’nın galibiyet golünü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. İlk yarıda Benfica’nın 11 ve 23. dakikalarında attığı goller VAR incelemeleri sonucu iptal edildi. Ayrıca, ikinci yarının 82. dakikasında Anderson Talisca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinin TSİ 19.00’da yapılacak. Fenerbahçe’nin katılacağı UEFA Avrupa Ligi’ndeki kura çekimi ise 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.