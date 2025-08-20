Spor

Fenerbahçe, Benfica’ya karşı avantaj peşinde

fenerbahce-benfica-ya-karsi-avantaj-pesinde

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyerek sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunun ilk karşılaşmasında Benfica ile saat 22.00’de mücadele edecek. Karşılaşma, Chobani Stadyumu’nda organiz edilecek ve Alman hakem Daniel Siebert yönetiminde gerçekleştirilecek. Müsabaka, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Turnuvaya katılacak takımı belirleyecek ikinci maç ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, rövanşta galip gelmeyi amaçlıyor.

16 YIL SONRAKİ HEDEF

Fenerbahçe, 16 yıllık bir bekleyişin ardından Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı arzuluyor. Kadroda yalnızca Cenk Tosun bulunmuyor, diğer oyuncular ise tam kadro hazır. Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi tarihini sürdürme çabasında. Portekiz temsilcisi, son 15 sezonun 14’ünde bu prestijli turnuvada mücadele etti ve Lizbon’daki rövanşa avantajlı bir şekilde dönmek istiyor.

KEREM YEDİK BAŞLAYACAK

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelede yedek kulübesinde yer alacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.

ÖNEMLİ

Manşet

TFF, BAHİS Suçlamasıyla PFDK’ye Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili şike iddiaları üzerine kapsamlı bir disiplin süreci başlattı ve birçok kişi PFDK'ya sevk edildi.
Gündem

Finlandiyalı Vekil Parlamentoda İntihar Etti

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti milletvekili Eemeli Peltonen, 30 yaşında intihar ederek hayatına son verdi. Bu trajik olay büyük bir üzüntü yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.