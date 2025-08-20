Fenerbahçe, Benfica’ya karşı galip gelmekte

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda mücadelesine başlayacak. Sarı-lacivertli takım, play-off turunun ilk maçında Benfica ile saat 22.00’de karşılaşacak. Müsabaka, Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek ve maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takımı belirleyecek olan rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de düzenlenecek. Feyenoord’u eledikten sonra Devler Ligi’ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde rövanşta galip gelmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİK YOK

16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe’de sadece Cenk Tosun’un eksikliği dikkat çekiyor. Benfica ise Şampiyonlar Ligi’ne katılma geleneğini sürdürmek istiyor. Son 15 sezonun 14’ünde bu turnuvada yer alan Portekiz temsilcisi, Lizbon’daki rövanş için avantaj yakalamayı amaçlıyor.

KEREM YEDİK KULÜBESİNDE

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapan Kerem Aktürkoğlu, bu maçta yedek kulübesinde oturacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.