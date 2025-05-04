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Fenerbahçe, Beşiktaş’la Derbide Karşılaşıyor

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SÜPER LİG DE RBİ MAÇINA SAYILI GÜNLER KALDI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftası, oldukça heyecan verici bir derbiye ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda 19.00’da başlayacak bu önemli mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Bu sezon derbi galibiyeti elde edemeyen sarı-lacivertlilerin amacı, Beşiktaş’ı yenerek hem şampiyonluk yarışında yara almamak hem de taraftarlarını mutlu etmek.

İKİ TAKIMIN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmişti. Beşiktaş, son 5 deplasman derbisi maçında 3 kez puan almayı başardı. Siyah-beyazlı takım, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy’deki 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE’DE SAKATLIK VE CEZALAR

Fenerbahçe’nin kadrosunda bazı eksikler bulunuyor. Sarı kart cezalısı Filip Kostić’in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in maçta yer alması beklenmiyor. Ancak tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumunun maç saatinde netleşeceği öğrenildi.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca.

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan.

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