Fenerbahçe-Beşiktaş Maç Kadroları Belli

MÜTHİŞ DERBİ BEKLENTİSİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında heyecan dolu bir derbi karşılaşması yaşanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Ülker Stadı’nda saat 19.00’da konuk edecek. Maçın hakemliğini Yasin Kol üstlenecek. Bu sezon derbi galibiyeti olmayan sarı-lacivertli ekibin hedefi, Beşiktaş’ı yenerek hem şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak hem de taraftarını mutlu etmek. Daha önce Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan derbide, siyah-beyazlılar 1-0’lık skorla galip gelmişti.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Fenerbahçe kanadında ise durum biraz sıkıntılı. Sarı-kart cezalısı Filip Kostic’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in kadroda yer alması beklenmiyor. Tedavi süreci tamamlanan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ’IN SON DURUMU

Beşiktaş son 5 maçının 3’ünde puan almayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda gerçekleştirdiği son 5 derbi karşılaşmasından 3’ünde puan aldı. 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy’deki 5 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko ve Talisca yer alıyor. Beşiktaş’ın muhtemel 11’i ise Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa ve Mustafa Erhan’dan oluşuyor.