Fenerbahçe – Beşiktaş Maçı Canlı Yayında!

MAÇIN HEYECANI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de heyecan, Fenerbahçe – Beşiktaş rekabetiyle sürüyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de siyah-beyazlıları konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19’da başlayan derbiyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

MAÇTAKİ ÖNE ÇIKAN ANLAR

1′ Maç başladı. 13′ Beşiktaş, gole yaklaşmayı başardı! Kaleyi cepheden gören bir noktadan kullanılan frikikte, Masuaku’nun şutu az farkla auta gitti. 20′ Derbide tempo oldukça yüksek. Her iki takım da orta alandaki top kayıplarını değerlendirerek atak yapma çabasında. 25′ Fenerbahçe, gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın’ın ortasına Talisca’nın kafa vuruşunu köşeden Mert Günok çıkardı. 34′ PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı! Kullanılan köşe vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sektirdiği top, Talisca’nın eline temas etti. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 37′ PENALTI KAÇTI! Gedson Fernandes’in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. 39′ Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü. 45′ GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Fenerbahçe savunmasına gönderilen uzun topta, Mert Müldür’ün ters kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak Gedson Fernandes’in önüne düştü. Portekizli futbolcu, boş kaleye vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. 45+2′ Beşiktaş’ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, Çağlar Söyüncü’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 45+4′ Fenerbahçe’de Milan Skriniar, Gedson Fernandes’e faul yaptıktan sonra sarı kart gördü.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Chamberlain, Amir, Gedson, Rashica, Rafa, Mustafa.

TALISCA VE RAFA EN ÖNEMLİ İSİMLER

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde sıcak gelişmeler yaşanırken, heyecan dolu karşılaşmada Anderson Talisca ve Rafa Silva’nın mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Beşiktaş adına sezonun en başarılı transferi olarak gösterilen Rafa Silva, istatistikleriyle Beşiktaş’a önemli puanlar kazandırıyor. Silva, tüm kulvarlarda 16 gol-12 asist yapma başarısı gösterdi. Devre arasında Al-Nassr’dan Sarı-Lacivertliler’e katılan Talisca ise lig ve kupada çıkmış olduğu 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisinde hat-trick yaparak dikkat çeken Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş’a karşı sahada yer alıyor. Ligde 10 gol-5 asistle oynayan Rafa, her iki maçta bir skor katkısı sunuyor. Talisca ise 70 dakikada bir gol atarak etkili bir performans sergiliyor.

FENERBAHÇE, ZİRVE YARIŞINDA ÜST DÜZEY KALMAK İSTİYOR

Süper Lig’de son 5 haftaya girerken, Fenerbahçe lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde konumlanıyor. Sarı-lacivertlilerin hedefi Beşiktaş derbisinden 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek. Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında puan kaybetmesi, Galatasaray’ın Sivasspor’u mağlup etmesi durumunda şampiyonluk şansını zor bir duruma sokuyor. Böyle bir sonuç halinde, Fenerbahçe’de yeni sezonun hazırlıkları başlayacak.

SOLSKJAER İLK DEFA KADIKÖY’DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe’ye karşı ilk şampiyonluk sınavına çıkıyor. 19 Ocak 2025’te siyah-beyazlıların başına geçen Norveçli teknik adam, Türkiye’deki ilk derbisinde Galatasaray karşısında 2-1 galip geldi. 52 yaşındaki hoca, deplasmanda oynanacak bu karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2’de 2 yapmayı amaçlıyor.

MOURINHO’NUN HEDEFİ İLK DERBİ GALİBİYETİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynayacakları maçta Türkiye’deki ilk derbi zaferini kazanmanın planlarını yapıyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonun ilk yarısında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı sahasında ligin ilk devre maçını 3-1 kaybetmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a karşı 2-1 mağlup olarak kupadan elenmişti. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı yenmesi durumunda, Mourinho Türkiye’deki ilk derbi galibiyetini elde etmiş olacak.