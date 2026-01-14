Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Galibiyetle Geçti

Türkiye Kupası’nda grup aşamasındaki maçlar devam ediyor. C Grubu’nun 2. haftasında, Efe İnanç yönetimindeki 2. Lig takımı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Domenico Tedesco idaresindeki Fenerbahçe, hakem Turgut Doman’ın yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştı. Fenerbahçe, konuk olduğu rakibini 82. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLÜ ANDERSON TALISCA’DAN

Fenerbahçe’nin galibiyetini sağlayan gol, 82. dakikada Anderson Talisca’nın ayağından geldi. Fenerbahçe, Talisca ile iki kez, Dorgeles Nene ile de bir kez direği geçemedi.

FENERBAHÇE, KUPADA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Türkiye Kupası’na Beşiktaş karşısında yaşadığı mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini elde etti ve puanını 3’e yükseltti. Beyoğlu Yeni Çarşı’nın ise kupa puanı bulunmuyor.

SIRA, SONRAKİ MAÇLARDA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’ndaki bir sonraki mücadelesinde sahasında Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde ise pazar günü Alanyaspor deplasmanına gidecek. Beyoğlu Yeni Çarşı, kupa mücadelesinin bir sonraki haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.