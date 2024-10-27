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Spor

Fenerbahçe – Bodrumspor Maçı Anlık Yayın

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SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE BODRUMSPOR’U AĞIRLIYOR

Geçtiğimiz hafta Samsunspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında Bodrumspor ile karşılaşıyor. Bu önemli mücadele, Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu stadyumda gerçekleşiyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe’nin sahaya süreceği ilk 11 şu şekilde: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko. Bodrumspor’un kadrosu ise Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov ve Puscas’tan oluşuyor.

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