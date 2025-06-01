Fenerbahçe, Bu Sezon Kupasız Kaldı

FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe, sezonu şampiyonluk hedefiyle açan teknik direktör Jose Mourinho ile hayallerini yine gerçekleştiremiyor. Sarı-lacivertli takım, 2013-2014 sezonundaki şampiyonluktan bu yana 11 yıl geçmesine rağmen Süper Lig’de zirveyi elde edemiyor ve üst üste dördüncü sezonunu da ikinci sırada bitiriyor.

GENEL KURUL KARARLARI ALINDI

Fenerbahçe, 36 lig maçında 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan topladı. Taraftarların tepkisi üzerine genel kurul üyeleri, başkan Ali Koç’un duyuşuna göre eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini bildirdi.

DERBİ MAÇLARINDA BAŞARISIZLIK

Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlarındaki performansıyla eleştiri aldı. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olan ekip, deplasmanda Beşiktaş’a da 1-0 kaybetti. İkinci yarıda oynanan derbide ise Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a karşı 2-1’lik mağlubiyet alan Fenerbahçe, 5 derbide sadece 1 beraberlik alırken, 4 kez de kaybetti. Ligdeki 4 derbide 1 puan toplayan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’na da veda etti.

AVRUPA MACERASI PENALTILARLA SON BULDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayarak Lugano’yu eleyip, Lille ile eşleşti. Uzatmalarda elenerek UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden takım, Anderlecht’i eleyip Rangers ile karşılaştı. İç sahada kaybetmesine rağmen, deplasmanda elde ettiği galibiyetle penaltılara giden müsabakadan elenerek çeyrek final şansını kaybetti.

KUPALARA UZANMA YETERSİZ KALDI

Son 4 sezonda Süper Lig’i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, bu süreçte yalnızca 1 kez Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanabildi. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus döneminde Türkiye Kupası’nda başarı elde eden takım, son iki sezonu kupasız geçirdi.

Jose Mourinho ile çalışmaya başladıktan sonra transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, Filip Kostic, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat ve daha fazlasını transfer etti. Ancak, ligin ikinci yarısına da galibiyet serisi ile başlayarak puan farkını yakınlaştıran sarı-lacivertliler, yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan uzaklaştı. 29. hafta sonunda puan farkını 3’e indirmesine rağmen, Kayserispor ile 3-3 berabere kalıp, Beşiktaş’a yenilerek zirve yarışında kayboldu. Bu sezon iç saha maçlarında 10, deplasman maçlarında ise 14 puan kaybetti.