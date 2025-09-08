Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a kiraladı

TRANSFER AÇIKLAMASI YAPILDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder’in transferiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtildi. Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle; “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.”

BEŞİKTAŞ’TAN HOŞ GELDİN MESAJI

Beşiktaş, Cengiz Ünder’e yönelik bir hoş geldin mesajı yayımladı. Siyah-Beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” denildi.

CENGİZ’İN YENİDEN ÇIKIŞ ARAYIŞI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Cengiz, devre arasında Los Angeles FC’ye kiralanmıştı. Toplamda 25 maçta 1 gol katkısı sağlayan futbolcu, Fenerbahçe’de bu sezon yalnızca Gençbirliği maçında forma giydi. Şimdi, Beşiktaş formasıyla yeniden çıkış arayacak.

KARTAL İŞARETİ YAPTI

Beşiktaş, Cengiz’in transferini sosyal medya hesaplarında paylaşırken, Cengiz Ünder’in siyah beyazlıların simgesi olan Kartal işareti yaptığı görüldü.