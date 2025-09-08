Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a Kiraladı

CENGİZ ÜNDER’İN TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder’in transferini resmi olarak duyurdu. İki kulüpten gelen açıklamalara göre, 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanmış durumda. Fenerbahçe, “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TAN HOŞ GELDİN MESAJI

Beşiktaş, Cengiz Ünder’e hoş geldin mesajı yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

CENGİZ’İN YENİDEN ÇIKIŞ ARAYIŞI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Cengiz, devre arasında Los Angeles FC’ye kiralanmıştı. Toplamda 25 maçta sahaya çıkan futbolcu yalnızca 1 gol katkısı sağladı. Bu sezon Fenerbahçe’de sadece Gençbirliği maçında forma giyen Cengiz, Beşiktaş formasıyla tekrar bir çıkış arayacak.

KARTAL İŞARETİ YAPTI

Beşiktaş, Cengiz’i sosyal medya hesabında paylaşırken, oyuncunun siyah-beyazlıların simgesi olan Kartal işaretini yaptığı gözlemlendi.