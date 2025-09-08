Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a KİRALADI

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder’in transferini resmen açıkladı. İki kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.” ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ’TAN HOŞGELDİN MESAJI

Beşiktaş, Cengiz Ünder’e hoş geldin mesajı yayınladı ve “Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” denildi.

CENGİZ’İN BEŞİKTAŞ’TA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe’de forma giyen Cengiz, devre arasında Los Angeles FC’ye kiralanmıştı. Bu süreçte toplamda 25 maçta görev alan oyuncu yalnızca 1 gol katkısı sağladı. Fenerbahçe’de bu sezon sadece Gençbirliği maçında sahada yer alan Cengiz’in Beşiktaş forması ile yeniden bir çıkış yakalaması düşünülüyor.

KARTAL İŞARETİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Beşiktaş, Cengiz Ünder’i sosyal medya platformunda paylaşırken, futbolcunun siyah beyazlıların simgesi olan Kartal işaretini yaptığı dikkat çekti.