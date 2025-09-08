Spor

Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a Kırlandı

fenerbahce-cengiz-under-i-besiktas-a-kirlandi

FENERBAHÇE CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.”

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş da Cengiz Ünder’in transferi hakkında bilgi verdi. Kulüp, açıklamasında “Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Manşet

İspanya, Türkiye’yi 6-0 yendi

İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Türkiye ile yapılan maçın ardından dikkat çeken bir olayla gündeme geldi.
Manşet

Fenerbahçe Yabancı Hoca Arayışında

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışıyla ilgili yönetici Hamdi Akın, resmi bir açıklamada bulundu. Beklentiler artarken, detaylar merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.