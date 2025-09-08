Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a Kırlandı

FENERBAHÇE CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.”

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş da Cengiz Ünder’in transferi hakkında bilgi verdi. Kulüp, açıklamasında “Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerini kullandı.