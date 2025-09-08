Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a Verdi

Fenerbahçe Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a Kiralık Olarak Gönderiyor

Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözler yer aldı: “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.”

Beşiktaş Transferi Onayladı

Beşiktaş, Cengiz Ünder’in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada ise, “Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” şeklinde ifadelere yer verdi.