Fenerbahçe, CENGİZ ÜNDER’in Kiralandığını Açıkladı

Cengiz Ünder Transferi Resmen Açıklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder’in transferini resmen duyurdu. İki kulübün yaptığı açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı bilgisi verildi. Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde gerçekleşti: “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.”

Beşiktaş’tan Hoş Geldin Mesajı

Beşiktaş cephesi de Cengiz Ünder için bir hoş geldin mesajı yayınladı. Siyah-Beyazlı kulübün yaptığı duyuru, “Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” şeklinde oldu.

Cengiz, Beşiktaş ile Çıkış Arayacak

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Cengiz, devre arasında Los Angeles FC’ye kiralanmıştı. Toplamda 25 maçta sahaya çıkan futbolcu, sadece 1 gol katkısı sağladı. Fenerbahçe’de bu sezon sadece Gençbirliği maçında forma giyen Cengiz, Beşiktaş forması ile yeniden bir çıkış arayacak.

Sosyal Medyada Kartal İşareti

Beşiktaş, Cengiz Ünder’i sosyal medya hesabında tanıttı. Tanıtımda, siyah beyazlıların simgesi olan Kartal işareti yaptığı gözlemlendi.