Fenerbahçe, CENGİZ ÜNDER’in KİRALANDIĞINI duyurdu

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder’in transferini resmi olarak duyurdu. İki kulübün açıklamalarında, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe’nin ifadesine göre; “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.”

BEŞİKTAŞ’TAN HOŞ GELDİN MESAJI

Beşiktaş, Cengiz Ünder’e hoş geldin mesajı yayımladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız,” denildi.

CENGİZ’İN YENİDEN ÇIKIŞ YAPMA HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe forması giyen Cengiz, devre arasında Los Angeles FC’ye kiralanmıştı. Toplamda 25 maçta yalnızca 1 gol katkısı sağlayan futbolcu, Fenerbahçe’de bu sezon sadece Gençbirliği maçında oynadı. Şimdi Beşiktaş forması ile yeniden bir çıkış arayacak.

KARTAL İŞARETİYLE PAYLAŞILDI

Beşiktaş, Cengiz Ünder’i sosyal medya hesabından duyururken, futbolcunun siyah-beyazlıların simgesi olan Kartal işaretini yaptığı görüldü.