Fenerbahçe’de Ani Maximin Sakatlığı Şoku

FENERBAHÇE’DE BEKLENMEDİK SAKATLIK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Danimarka ekibi Midtylland ile deplasmanda karşılaşacak. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımda beklenmeyen bir sakatlık durumu ortaya çıktı.

SAKATLIK TARİFİ

TRT Spor’un haberine göre, Allan Saint-Maximin, Danimarka’da bulunmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Haberde belirtildiğine göre, Fransız futbolcu son anda kendisini denemiş fakat mücadeleye çıkacak durumda olmadığı anlaşılmış.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Midtylland ve Fenerbahçe karşılaşması TSİ 23.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11’leri de açıklandı. Midtjylland takımının ilk 11’i şu şekilde: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa. Fenerbahçe’nin ilk 11’i ise: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.