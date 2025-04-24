Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç Krizi!

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇ SONUCUNDA TEPKİLER

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayı 3-3’lük skorla tamamladı. Maçın son anlarında, özellikle 90. dakikada gelen gol ile birlikte tribünlerde önce ıslık sesleri yükseldi. Ardından taraftarlar arasında “yönetim istifa” şeklinde sloganlar duyulmaya başlandı.

HAAKAN SAFİ’DEN AÇIKLAMA

Mücadeledeki bu olayların ardından Fenerbahçe Kulübü’nde önemli gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç’un istifaya yönelik haberlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.