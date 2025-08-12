Fenerbahçe’de Duran Sakatlandı, Talisca Girdi

FENERBAHÇE’nin RÖVANŞ MAÇINDAKİ SAKATLIK DURUMU

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 mağlup olduğu maçı rövanşında Hollanda’nın Feyenoord takımıyla karşılaştı. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

MAÇIN İKİNCİ YARISINDA SAKATLIK OLDU

Müsabakanın ikinci yarısında yaşanan bir sakatlık dikkat çekti. Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Jhon Duran, 60. dakikada kendisini yere bıraktı. Duran’ın sakatlığı sebebiyle, 62. dakikada Anderson Talisca oyuna dahil oldu.