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Fenerbahçe’de En-Nesyri Krizi Büyüyor!

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FENERBAHÇE’NİN AVRUPA MACERASI SONLANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunda Rangers karşısında penaltı atışları sonucunda elenerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli takım, başladığı maçı kaybederken, bu karşılaşmada ilk 11’de yer alan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, taraftarın tepkisini topladı.

Youssef En-Nesyri, Rangers ile yapılan her iki maçta da beklenen performansı sergileyemedi. Önceki geceki müsabakada gelen fırsatları değerlendiremeyen En-Nesyri, taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Maç sonrası, oyuncunun sergilediği oyun nedeniyle eleştiriler arttı.

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